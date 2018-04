Michelle Williams in Remake von „Nach der Hochzeit“

Die Starbesetzung für das geplante Remake des Familiendramas „Nach der Hochzeit“ der dänischen Regisseurin Susanne Bier wächst weiter an.

Nun stößt auch die vierfach Oscar-nominierte US-Schauspielerin Michelle Williams (37, „Brokeback Mountain“, „Manchester by the Sea“) zu dem Cast, wie die Filmportale „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Donnerstag berichteten. Die Oscar-Preisträgerin Julianne Moore (57, „Still Alice“) ist für den Film mit dem Titel „After the Wedding“ bereits an Bord. Moores Ehemann, der Regisseur und Drehbuchautor Bart Freundlich, inszeniert das Drama.

In dem Originalfilm, der in Indien und Kopenhagen spielte, übernahmen der Bond-Bösewicht Mads Mikkelsen, „Borgen“-Star Sidse Babett Knudsen und Rolf Lassgard („Kommissar Wallander“) die Hauptrollen. Freundlich will das Remake mit zwei weiblichen Hauptfiguren in New York ansiedeln.

„Nach der Hochzeit“ war 2007 für einen Oscar nominiert, unterlag aber dem deutschen Film „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck. Mit dem Drama „In einer besseren Welt“ gewann Bier 2011 schließlich den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film.