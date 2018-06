Michelle Williams gibt Broadway-Debüt

New York (dpa) - Broadway-Debüt für Michelle Williams (32): Die US-Schauspielerin wird die Hauptrolle in einer neuen Inszenierung des Musicals „Cabaret“ übernehmen, wie die Roundabout Theatre Company in New York mitteilte.

Das 1966 erstmals am Broadway aufgeführte Stück handelt von einem US-Schriftsteller, der in einem Berliner Club eine Sängerin kennenlernt und sich in sie verliebt.

Die mehrfach Oscar-nominierte Williams wurde vor allem durch die Serie „Dawson's Creek“ und den Film „Brokeback Mountain“ weltweit bekannt. Regie bei ihrem Broadway-Debüt führt Sam Mendes, der sich mit Filmen wie „American Beauty“ und „James Bond 007: Skyfall“ einen Namen gemacht hat. Die Premiere des Stücks ist für den 24. April 2014 geplant.