Michelle Williams als gute Fee in „Oz“-Remake

Los Angeles (dpa) - Michelle Williams (30) könnte bald als gute Fee ihren Kollegen James Franco („127 Hours“) verzaubern. Wie das US-Branchenblatt „Hollywood Reporter“ am Dienstag berichtete, soll Williams („Brokeback Mountain“) in dem Fantasy-Märchen „Oz, the Great and Powerful“ die Zauberin Glinda spielen.

Das Disney-Studio habe ihr die begehrte Rolle angeboten, hieß es. Für eine weitere Zauberinnen-Rolle steht bereits Mila Kunis („Black Swan“) fest. Rachel Weisz könnte eine böse Hexe spielen. Franco ist nach dem Absprung seiner Kollegen Robert Downey Jr. und Johnny Depp der männliche Star. Der Film unter der Regie von Sam Raimi ist ein Prequel zu dem Klassiker „Der Zauberer von Oz“ - spielt also in der Zeit davor. Die Geschichte dreht sich um einen jungen Mann, der mit einem Heißluftballon in dem von Hexen regierten Märchenland Oz landet. Franco drehte mit Raimi bereits drei „Spider Man“-Filme.

In dem Filmmusical „Der Zauberer von Oz“ (1939) macht sich die kleine Farmerstochter Dorothy (Judy Garland) auf den abenteuerlichen Weg zum Zauberer von Oz. Die 1969 gestorbene Garland war für ihre Leistungen mit einem Oscar ausgezeichnet worden, der Film gewann insgesamt drei Trophäen.

„Hollywood Reporter“