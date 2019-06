Michelle Obama gewinnt im Völkerball gegen James Corden

Sportlicher Erfolg für Michelle Obama (55): Die frühere First Lady der USA hat in einem Völkerballspiel gegen eine von Moderator James Corden (40) angeführte Promi-Mannschaft aus Großbritannien gewonnen.

Das US-Team um Obama und die Schauspielerinnen Melissa McCarthy, Mila Kunis und Kate Hudson setzte sich mit 2:1 durch. Die von Corden moderierte „Late Late Show“ strahlte den rund 12-minütigen Clip des Spaßspiels am Montagabend aus und veröffentlichte ihn online.

In der britischen Mannschaft spielten unter anderem Sänger Harry Styles, „Game of Thrones“-Darsteller John Bradley und Schauspieler Benedict Cumberbatch mit.

Obama zeigte sich von Anfang an hochmotiviert. „Unser Team verspeist sie zum Frühstück... die wichtigste Mahlzeit des Tages“, sagte sie. Die erste Partie entschied die ehemalige First Lady sogar - mit einem Wurf in den Schritt von Styles. Am Ende freuten sich die US-Frauen im Konfettiregen über eine übergroße Goldtrophäe.

Clip aus der Show