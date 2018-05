Michelle Hunziker macht ihrem Mann eine Liebeserklärung

Michelle Hunziker (41) hat das Schlagerfestival von Sanremo in Italien eröffnet - und das Publikum begeistert. Die ehemalige „Wetten, dass..?“-Co-Moderatorin machte dabei am Dienstagabend ihrem Mann Tomaso Trussardi eine Liebeserklärung.

„Mein Schatz, ich liebe dich...ich würde dich wieder heiraten“, sagte die gebürtige Schweizerin unter Applaus des Publikums.

Das Festival ist das wichtigste in Italien und wird jedes Jahr vom Sender RAI ausgestrahlt. An dem Musikspektakel hatte einst auch Hunzikers Ex-Ehemann Eros Ramazzotti teilgenommen. Am Dienstagabend guckten im Fernsehen 11,6 Millionen Menschen zu. „Es war ein wunderschöner Abend, sehr bewegend“, sagte Hunziker nach der Show. „Jetzt trinke ich ein kleines Glas Rotwein, um mich zu entspannen.“

Hunziker lebt mit Trussardi, den beiden gemeinsamen Töchtern Sole und Celeste sowie mit Tochter Aurora - aus der Ehe mit Ramazzotti - in Mailand. Die 41-Jährige hatte in Deutschland zuletzt im vergangenen Sommer die ZDF-Show „Das große Sommer-Hit-Festival“ moderiert.