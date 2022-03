Michelle hat wenig an

Was soll man nun also von diesem 2022 halten, das ja noch nicht mal 100 Tage im Amt ist, aber das unschöne Vorjahr bereits in den Schatten gestellt hat. Die Grafiker müssen wegen der Corona-Zahlen hierzulande schon neue Farben erfinden, weil von tiefrot bis violett und letztendlich schwarz schon alles da war, von dem man dachte, es könne nicht noch unheilschwangerer gehen. Schwärzer als schwarz geht es nur in der Ukraine zu. Wahrlich, 2022 verwandelt auch die optimistischsten Frohnaturen in nachdenkliche Melancholiker.

Vielleicht hilft da ein Blick in die regenbogenfarbenen Gazetten, deren Dramen von Prominenten und Adeligen erzählen und uns als gemeines Fußvolk mit ein bisschen Ablenkung im schönen Schein wiegen, dass auch in der Welt der Reichen und Schönen nicht alles in Butter beziehungsweise Diätmargarine ist.

Vergleichsweise wenig Probleme scheint die Schlagersängerin Michelle zu haben, Kleidung noch weniger. Denn die 50-Jährige hat sich im aktuellen Playboy nackig fotografieren lassen. Dazu lässt sie den stets nur an den interessanten Interviews interessierten Playboy-Leser wissen: „Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute.“ Die als Tanja Gisela Hewer in Villingen-Schwenningen geborene Künstlerin hat damit natürlich vollkommen recht. Ob das tatsächlich schon genügt, um es baldigst in den Playboy zu schaffen, bezweifeln wir zwar. Wir drücken aber allen, die da reinwollen, fleißig die Daumen. (nyf)