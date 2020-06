Michael Wendler und seine Laura heiraten vor US-Standesamt

Schlagersänger Michael Wendler (47, „Egal“) und seine Freundin Laura Müller (19) haben sich vor dem Standesamt das Jawort gegeben. „WIR HABEN GEHEIRATET“, schrieb der Musiker am späten Freitagabend auf Instagram und postete dazu aktuelle Fotos.

Demnach wurde in Florida, der US-Heimat des Paares, geheiratet. „WIR SIND ÜBERGLÜCKLICH!“ Der Fernsehsender RTL, der die beiden derzeit für die Doku-Soap „Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!“ begleitet, wird in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen.

Der singende Speditionskaufmann, der sich selbst „Der Wendler“ nennt und seine fast 30 Jahre jüngere Frau sind immer wieder Thema in Boulevard-Medien. Zuletzt sorgte der Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg - so wie Wendlers Ex-Frau Claudia.

Post auf Instagram