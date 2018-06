Michael Tilson Thomas dirigiert beim Beethovenfest

Bonn (dpa) - Beim Beethovenfest in Bonn tritt an diesem Samstag erstmals der US-amerikanische Dirigent Michael Tilson Thomas mit dem legendären London Symphony Orchestra auf.

„Vor 41 Jahren bat das London Symphony Orchestra mich, einen Jungen aus Amerika, ein Konzert mit ihnen zu machen. Damals war ich der Jüngste auf der Bühne. 41 Jahre später bin ich der Älteste auf der Bühne!“ sagte Tilson Thomas im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.

Für den 68-jährigen Chefdirigenten des San Francisco Symphony Orchestra gehört Beethoven zu seinen bevorzugten Komponisten, und besonders zu dessen Bonner Zeit hat er eine besondere Beziehung. „Im Moment bin ich dabei, verstärkt nach Musik zu suchen, die er in Bonn geschrieben hat. Ich will ein Beethoven-Festival in San Francisco machen, vor allem mit ganz viel Musik aus der Bonner Zeit, denn es ist so viel großer Beethoven schon in dieser frühen Musik!“

Mit Beethoven ist Tilson Thomas gleichsam aufgewachsen. „Als ich ein junger Mann war, habe ich so viel wie möglich unbekannten Beethoven gespielt. Weil ich meinen eigenen Weg zu dieser Musik finden wollte, ohne dauernd denken zu müssen: An dieser Stelle hat Maestro Klemperer das getan, und Maestro Knappertsbusch tat dies und Maestro Giulini tat jenes.“

In Bonn dirigiert Tilson Thomas neben Beethoven-Werken unter anderem Gustav Mahlers erste Symphonie und Charles Ives' „Holidays Symphony“. „Für mich haben Ives und Mahler viele Dinge gemein, denn beide kommen von der Dorfmusik und setzen sie ein, um höchst komplizierte Strukturen aufzubauen aus Erinnerung, Trauer und Triumph.“

Für die Diskussionen, die hierzulande geführt werden über den Verlust des spezifisch deutschen Klangs der heutigen Orchester, hat er nur wenig Verständnis. Es komme gerade auf die Flexibilität an, für jedes Stück einen ganz anderen Klang zu finden. „Ich komme aus einer Theaterfamilie. Da wurde an einem Abend Euripides gespielt und am nächsten Abend Shakespeare und dann Samuel Beckett. Und das Ideal war, dass die Unterschiede so groß wie nur irgend möglich waren. Dass Beckett eben ganz anders ist als Euripides. Das ist die hohe Kunst eines Repertoire-Ensembles. Und so sollte es auch bei einem Orchester sein, das ein großes Repertoire spielt.“

Gespräch: Constanze Schmidt, dpa

