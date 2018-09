Michael Lott: „Betrete komplett neues Terrain“

Michael Lott (54) ist ein bekanntes TV-Gesicht. Ab diesem Montag (18.00 Uhr) spielt er im ZDF den Kriminalrat Bernhard Henschel in der neuen Krimiserie „Soko Potsdam“.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur spricht er über diese Figur, wie er das Thema Haupt- und Nebenrollen sieht und was er sonst noch so macht.

Frage: Was hat Sie bewogen, die Rolle des Kriminalrates zu übernehmen?

Antwort: Es wurde Zeit. Ich habe damit ein für mich komplett neues Terrain betreten, weil ich mit dieser Rolle auf der anderen Seite stehe. Bislang bin ich als Figur meist der Verdächtige oder gar der Mörder, und dieser überfällige Seitenwechsel tut mir ganz gut. Auch wenn das vermutlich jeder Kollege sagen würde, tue ich es: Unsere Serie ist anders. In der Soko-Familie ragen wir bestimmt heraus, die Kollegen passen, die Bücher sind toll, die Musik stimmt, und die Folgen werden horizontal und spannend erzählt.

Frage: Was ist dieser Chef für ein Typ?

Antwort: Er ist ganz okay, denke ich. Bernhard Henschel ist aber eben nicht immer nett. Er ist eine Autoritätsperson, der an feste Strukturen glaubt, und greift vor allem dann in die Ermittlungen ein, wenn sie nicht rund laufen. Auch unter den Kollegen gibt es hin und wieder Reibungen, wo der Chef moderierend eingreifen kann. Privates kommt auch vor, aber nicht zu viel. Wir Schauspieler konnten hier sogar mit den Autoren zusammenarbeiten. Es ist auf jeden Fall eine Figur, die ich mag und die ich vertreten kann.

Frage: Wie sehen Sie das Thema Haupt- oder Nebenrollen?

Antwort: Sehr differenziert. Es genügen ja schon zwei oder drei Drehtage, um eine Figur zu spielen, deren Szenen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mein großes Los ist, dass ich in keine Schublade passe. Man kann mich einfach für Vieles besetzen, gerne auch für eine Hauptrolle als sympathischen Loser wie in „Schmidts Katze“. Kleinere Rollen machen mir aber viel Spaß und bieten sehr viele Möglichkeiten für einen Schauspieler. Richtig austoben kann ich mich auch am Theater, wo ich bald mit Nele Mueller-Stöfen in „Szenen einer Ehe“ auf der Bühne stehen werde.

ZUR PERSON: Michael Lott (54) wurde in Hamburg geboren. Erste Erfolge erzielte er mit den Serien „Mit Leib und Seele“ (1989-93, ZDF) und „Im Fadenkreuz“ (2000, ZDF), gefolgt von „Alles außer Sex“ (2005-2007, ProSieben). In der Komödie „Schmidts Katze“ (2015, SWR) spielte er die Hauptrolle. Lott ist auch als Synchronsprecher tätig, so lieh er dem Schauspieler Mikael Nyqvist - als Mikael Blomkvist in der „Millennium“-Filmtrilogie - seine Stimme.