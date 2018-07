Michael Douglas lobt Til Schweiger

Der Hollywood-Schauspieler und Produzent Michael Douglas (73) hält große Stücke auf seinen deutschen Kollegen Til Schweiger (54).

„Til ist ein toller Typ und verdammt talentiert“, sagte Douglas in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“. Ursprünglich habe er den Plan gehabt, bei Schweigers US-Remake von „Honig im Kopf“ als Produzent mitzuwirken. Das sei aber leider an zeitlichen Problemen gescheitert, sagte der Oscar-Preisträger.

Von diesem Donnerstag an ist er als Insektenforscher Hank Pym in der Comic-Verfilmung „Ant-Man and the Wasp“ in deutschen Kinos zu sehen.

Interview Stuttgarter Zeitung