Michael Bublé gibt den Entertainer

München (dpa) - Michael Bublé hat zum Auftakt seiner Deutschland-Tour am Dienstag in München seine Qualitäten als Sänger und als Entertainer unter Beweis gestellt.

In der Münchner Olympiahalle bot der 34-jährige Kanadier in einer fast zweistündigen Show einen Querschnitt durch seine Alben der letzten Jahre. Der smarte Jazz- und Pop-Musiker Bublé spielte mit seiner Band aber auch Titel seines aktuellen Albums „Crazy Love“, das der Tournee den Namen gibt. Zwischendrin unterhielt er sein Publikum mit Witzchen und Anekdoten. So erzählte er - sehr zum Bedauern der meist weiblichen Fans - dass er nun verlobt sei und dass seine Freundin backstage zusehe.

Vor Bublés Auftritt hatte bereits die A-Capella-Gruppe „Naturally 7“ ordentlich eingeheizt. Die sieben Künstler traten ohne Band auf und ahmten stattdessen alle Instrumente mit ihrer Stimme nach, was das Publikum zu Begeisterungsstürmen veranlasste. Mit „Naturally 7“ sang Bublé später „All I Do Is Dream Of You“. Dabei zeigte er keinerlei Berührungsängste und schob sich singend mit einigen Bodyguards durch die Menge zu einer zweiten Bühne, die sich am hinteren Ende der Arena befand. Dabei schüttelte er fleißig Hände.

Einmal mehr bewies Bublé auch seine Qualitäten als Komiker. So bei einer gesungenen und getanzten Michael-Jackson-Imitation, die die Zuschauer besonders begeisterte. „Die Nummer eins meiner Kindheit war Michael Jackson“, erzählte Bublé, setzte sich einen Hut auf und gab unter dem Gejohle des Publikums „Billy Jean“ zum Besten, einschließlich des für Jackson charakteristischen Griffs in den Schritt. Der Hut flog anschließend ins Publikum.

Auch bei den anderen Stücken wie „Crazy Love“, „Mack The Knife“ oder „Twist And Shout“ sowie von Bublé selbst komponierten Titeln wie „Home“ und „Everything“ waren die rund 15 000 Menschen in der ausverkauften Halle hin und weg - sie klatschten brav im Takt mit und wiegten sich hin und her. Mit „Haven't Met You Yet“ verabschiedete sich der Star schließlich. Er ließ sich dann aber von dem Geschrei, Gepfeife und Getrampel des Publikums recht schnell zu einer Zugabe mit drei weiteren Songs bewegen, zu denen Glitter von der Decke auf Bühne und Publikum rieselte.

