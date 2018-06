Metall-Arbeitgeber warnen Gewerkschaft vor Warnstreiks

- Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektronikindustrie warnen die Arbeitgeber die IG Metall vor Warnstreiks. Wer in einer konjunkturell schwierigen Phase überzogene Abschlüsse mit Gewalt durchsetzen wolle, verschärfe die Verlagerungstendenzen, sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger der „Welt“ kurz vor Ende der Friedenspflicht. Heute wollen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft zur dritten Verhandlungsrunde wieder an einen Tisch setzen. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bisher 0,9 Prozent plus eine Einmalzahlung von 0,3 Prozent eines Jahresgehalts.