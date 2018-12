Messerattacke in Bahnhof in Manchester - drei Verletzte

Die Polizei hat sich in Sigmaringen eine Verfolgungsjagd mit einem beigefarbenen Golf geliefert. Die Verfolgungsjagd endete an Silvester um die Mittagszeit mitten in der Stadt am Karlsplatz.

Ein Kleinbus der Polizei drängte den Golf auf den Gehweg, dadurch sind beide Autos beschädigt worden. Nach SZ-Informationen soll darauf hin ein Mann in Gewahrsam genommen worden sein. Der Golf hatte Rottweiler Kennzeichen. Die kaputten Auto sind mehrere Stunden am Karlsplatz liegengeblieben, da die Aufnahme des Sachverhalts diese Zeit in ...