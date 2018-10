Mesale Tolu will an Prozess in Istanbul teilnehmen

Knapp zwei Monate nach ihrer Ausreise aus der Türkei wird die deutsche Journalistin Mesale Tolu heute voraussichtlich an der Fortsetzung ihres Prozesses in Istanbul teilnehmen. Es geht um den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Tolu hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, sie wolle sich persönlich gegen alle Vorwürfe verteidigen und Freispruch beantragen. Außerdem wolle sie mit ihrem Erscheinen vor Gericht ihren ebenfalls angeklagten Mann Suat Corlu unterstützen.