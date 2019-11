Merz sichert Kramp-Karrenbauer für Parteitag Unterstützung zu

Von Schwäbische Zeitung

Die Hausmusik Muchitsch hat vergangenen Sonntag ein sehr gelungenes Konzert in der Pfarrkirche Mariä Opferung in Laubach gegeben.

Schon einige Zeit vor Beginn war die Kirche so voll, dass der Raum in der Empore geöffnet werden musste, damit alle Besucher in der Kirche, zumindest einen Stehplatz finden konnten. Als Eingangsstück hörte das Publikum den Maria Lankowitzer Adventboarischen und konnte erfahren, dass Maria Lankowitz ein Marienwallfahrtsort in prachtvoller, barocker Klosteranlage in der Steiermark in Österreich gelegen ist.