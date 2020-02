Merz: Grüne Hauptgegner der Union bei Bundestagswahl

Von Aalener Nachrichten

In Westhausen-Lippach an der K3318 auf der Höhe des Gebäudes Im Lindich 1 ist ein Fußgänger von einem Auto frontal erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Verletzte wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Straße K3318 ist zwischen Lippach und Westhausen gesperrt.