Merkel will Nationalteam bei Besuch Erfolg für WM wünschen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt an diesem Sonntag ins Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft nach Südtirol. Bei dem Besuch will sie sich über die Vorbereitungen auf die WM in Russland informieren, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin sagte.

Merkel will den Spielern auch persönlich viel Glück und Erfolg wünschen. Teammanager Oliver Bierhoff hatte bereits am Donnerstag gesagt, es werde sicherlich wieder „ein nettes Beisammensein“. Besuche der Kanzlerin beim DFB-Team haben inzwischen Tradition. Ob Merkel auch ein Spiel bei der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) besuchen wird, ist unbekannt.