Merkel und Kramp-Karrenbauer äußern sich zur Lage

Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer werden sich am Nachmittag zu den Vorgängen in der SPD äußern. Nach Angaben der CDU wird Kramp-Karrenbauer um 16.30 Uhr im Adenauerhaus, der Parteizentrale in Berlin, ein Statement zu den aktuellen Entwicklungen abgeben. Merkel werde sich dort um 17.30 Uhr äußern. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte am Morgen ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt.