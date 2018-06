Merkel trifft Putin laut Russland kommende Woche in Berlin

Das nächste Ukraine-Krisentreffen auf Spitzenebene ist nach russischer Darstellung bereits in der kommenden Woche in Berlin geplant. Kanzlerin Angela Merkel habe zu einem Abendessen am 19. Oktober im sogenannten Normandie-Format eingeladen, sagte der russische Botschafter in Frankreich, Alexander Orlow, dem Radiosender Europe1. Zu dieser Runde gehören Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine. Kreml-Chef Wladimir Putin wird bereits seit längerem am 19. Oktober in Paris erwartet.