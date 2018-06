Merkel trifft Italiens Regierungschef Conte

Von Reiner Neff

Der FC Frittlingen ist in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Schwarzwald gescheitert. Der FCF verlor am Sonntag vor 400 Zuschauern in Herrenzimmern gegen die SG Deißlingen/Lauffen 0:2. Die SG steht dadurch im Relegations-Endspiel am kommenden Sonntag in Mühlheim gegen die SG Böhringen/Dietingen.

Zunächst sah es auf dem Sportgelände des SV Herrenzimmern nicht nach einem Erfolg der Mannschaft von SG-Trainer Peter Grütering aus. Denn der FC Frittlingen erwischte den besseren Start und hatte nach 90 Sekunden durch einen Kopfball von ...