Merkel stellt höhere Verteidigungsausgaben in Aussicht

Von Deutsche Presse-Agentur

Viele Wolken mit Regenschauern und nur wenig Sonne - so präsentiert sich das Wetter zum Start in die neue Woche im Südwesten. „Die unbeständige Wetterlage hält sich leider“, sagte Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart am Montag.

Lediglich im Kraichgau lässt sich am Dienstag auch mal die Sonne blicken. Über die südlichen Landesteile ziehen dagegen weiterhin Schauer und einzelnen Gewittern. Dabei kühlt es sich ab, die Temperaturen fallen vorübergehend unter die 20-Grad-Marke.