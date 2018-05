Merkel spricht mit Putin über internationale Krisen

Das alte TRW-Logo ziert noch immer die Arbeitskluft von Markus Spies. Der Techniker arbeitet in der Instandhaltung in der Fabrik auf Schalke, die der Friedrichshafener Autozulieferer ZF im Zuge der Übernahme des amerikanischen Konzerns im Jahr 2015 in die eigene Produktion eingegliedert hat. Wut und Frust spiegeln sich am Mittwoch im Gesicht des Arbeiters, als er aus der Betriebsversammlung kommt, um sich mit seinen Kollegen zu einem Protestzug durch den Norden Gelsenkirchens aufzumachen.