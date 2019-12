Merkel sichert Bauern bei „Agrargipfel“ Einbeziehung zu

Morgens in der Bäckerei Heinrichs in Ravensburg: „Eine Brezel und zwei Vollkornbrötchen“ bestellt der Kunde. Die Verkäuferin tippt den Betrag – 2,94 Euro – in die Kasse. Der Kunde bezahlt, nimmt die Tüte mit dem Gebäck vom Tresen und geht. So kennt man es aus jeder beliebigen Bäckerei in Deutschland.

Nach einem Bon fragt der Kunde nicht, also druckt die Verkäuferin auch keinen aus – so wie es bisher in wohl allen Bäckereien gehandhabt wird.