Trockene Böden, niedrige Wasserstände: Satellitenaufnahmen zeigen, wie die sommerliche Hitze die Natur verändert. Vergleichen Sie selbst!

Deutlich stärker als im April zeichnet sich der Grund am Ufer vor der Insel Mainau und vor Lindau ab. Wegen des niedrigen Wasserstandes läuft die Bodenseeschiffahrt nur noch eingeschränkt - so früh wie nie zuvor in einem Jahr.

Die im Frühjahr satt grünen Wiesen und Felder weisen teils deutliche braune Lücken auf.