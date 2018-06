Merkel in Ottawa eingetroffen – Gespräch mit Harper über Ukraine

– Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am späten Abend in Ottawa zu einem Gespräch mit Kanadas Regierungschef Stephen Harper eingetroffen. Auch mit ihm will sie über die Ukraine- Krise sprechen. Am Nachmittag hatte die Kanzlerin in Washington mit US-Präsident Barack Obama über den Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und den Regierungstruppen in der Ostukraine beraten. Merkel verhandelt am Mittwoch im weißrussischen Minsk mit den Staatschefs von Frankreich, Russland und der Ukraine über eine Friedenslösung für den umkämpften Osten des Landes.