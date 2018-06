Merkel gratuliert Erdogan zur Wiederwahl

Bei einer Schießerei in Bregenz wurde am Montagmorgen eine Frau getötet. Der Täter hatte sich in einem Gebäude verschanzt. Gegen 14 Uhr hat die Polizei ihn geschnappt.

Eine Zeugin meldete der Landesleitzentrale gegen 10.15 Uhr Schüsse im Bereich der Bregenzer Eisenbahnbrücke. Die österreichische Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus, es waren 20 Polizeistreifen vor Ort, darunter die Spezialeinsatz-Gruppe „Cobra“. Das Gebiet ist großräumig abgesperrt.