Merkel für engere Zusammenarbeit mit Armenien in Asylfragen

Der Landkreis und der Bäckermeister Hannes Webern haben sich über die weitere Vorgehensweise verständigt und auf die Einholung eines weiteren Gutachtens geeinigt. Der Holzofen des Bäckers war als Quelle für nächtliche Geruchsbelästigungen identifiziert worden, Hannes Weber hat die Befeuerung des Ofens bereits umgestellt.

Der Dank der Geschäftsführung der Backstube richtet sich in erster Linie an alle, die in der vergangenen Zeit „in den sozialen Medien per E-Mail und auch telefonisch die Rückmeldung gegeben haben, unserem Leitsatz, ...