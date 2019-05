Merkel: EU-Kommissionschef soll bis Ende Juni gefunden sein

Am Tag nach dem Wahlsonntag ist es auf kommunaler Ebene spannend geworden. Bis zum Montagabend stand weitgehend fest, welche Kandidaten den Sprung in Gemeinderäte sowie in den Kreistag schaffen.

Interessant dürfte sein, inwiefern sich die Wahlergebnisse der Europawahl im Biberacher Stadtrat und im Kreistag wiederspiegeln. Die Grünen hatten ihr Ergebnis bei der EU-Wahl im Vergleich zu 2014 fast verdoppelt und landeten nun bei 20,5 Prozent.