Merkel besucht Spaniens Ministerpräsident Sánchez

Walter Weiss lebt nicht mehr. Falsch, Walter Weiss ist gestorben. Denn in so vielen Biografien, Erinnerungen, Geschichten, Gedanken, Herzen lebt das Spaichinger Original weiter. In Spaichingen, Deutschland, Osteuropa. Und sicher einigen Weltecken mehr. Denn so genau weiß keiner, wie vielen Menschen aus aller Welt dieser bescheidene Mann geholfen hat.

Wenn Freunde und Bekannte in diesen Tagen zusammen sitzen und über ihn sprechen, kommen sie nicht umhin, Geschichten zu erzählen über das einzigartige Leben, das Walter Weiss geführt ...