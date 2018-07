Merkel besucht Altenpfleger nach Zusage in Wahlkampfshow

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute einen Altenpfleger in Paderborn und löst damit ein Versprechen aus dem Wahlkampf ein. In einer Fernsehsendung hatte die CDU-Chefin dem 36-jährigen Fachpfleger Ferdi Cebi auf dessen Einladung hin zugesagt, ihn einmal bei seiner Tätigkeit zu begleiten. In der ZDF-Show „Klartext, Frau Merkel“, in der Bürger ihre Fragen an die Politikerin richten konnten, hatte Cebi Personalnot und mangelnde Bezahlung in der Pflege kritisiert. Der 36-Jährige ist seit dem Zivildienst im Altenheim St. Johannisstift in Paderborn tätig.