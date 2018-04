Merkel beklagt Antisemitismus bei Flüchtlingen und anderen

Klaus Koßmann taucht das Ruder in das 50 Zentimeter tiefe Wasser und stößt es in den sandigen Boden eines alten Arms des Rheins im Naturschutzgebiet Taubergießen. Während der Fischerkahn fast lautlos durch das Wasser gleitet, erzählt er den Teilnehmern seiner Tour von Kormoranen, Libellen und Orchideen, die hier im Naturschutzgebiet bei Rheinhausen heimisch sind – 30 Kilometer nördlich von Freiburg und nur einen Steinwurf vom Europapark in Rust entfernt.