Merkel befürwortet Abschaffung der Zeitumstellung

Kanzlerin Angela Merkel befürwortet eine Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung in der EU. „Ich persönlich hätte jedenfalls dafür eine sehr hohe Priorität“, sagte Merkel zum Abschluss ihrer dreitägigen Westafrikareise. Es hätten sich in Europa noch nie so viele Menschen an einer Online-Abstimmung beteiligt, begründete Merkel ihre Haltung. Dabei habe die überwältigende Mehrheit dafür plädiert, die Sommerzeit zu behalten. Wenn es ein solches Umfrageergebnis gebe, „sollte vielleicht auch etwas daraus folgen“, sagte die Kanzlerin.