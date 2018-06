„Men in Black“ vor der vierten Alienjagd im Kino

New York (dpa) - Die „Men in Black“ kommen wohl wieder: Sony arbeitet nach übereinstimmenden Angaben amerikanischer Medien an einem vierten Teil der Kino-Komödie um geheimnisvolle Männer in Schwarz, die gute Außerirdische beschützen und böse bekämpfen.

Einen Starttermin für „Men in Black 4“ gibt es danach noch nicht, aber vor dem Sommer nächsten Jahres wird er kaum in die Kinos kommen. Unklar waren auch die Namen der möglichen Hauptdarsteller, allerdings dürften Will Smith und Tommy Lee Jones - wie bei den ersten drei Filmen - heiße Kandidaten sein.

Die „Männer in Schwarz“ sind bei Verschwörungstheoretikern nicht nur in den USA ein beliebtes Motiv für geheimnisvolle Agenten, die immer dann gesichtet werden, wenn die Regierung Ufos und Außerirdische verbergen will. Der erste Film machte sich 1997 darüber liebevoll lustig und war ein Welterfolg. Während der zweite 2002 etwas hinter den Erwartungen blieb, war der dritte zehn Jahre später ein Abräumer. Der vor einem Jahr gestartete Film spielte weltweit mehr als 600 Millionen Dollar (460 Millionen Euro) ein.