Melissa McCarthy in „The Happytime Murders“

Hollywood-Komikerin Melissa McCarthy („Ghostbusters“, „The Boss“) spielt in „The Happytime Murders“ an der Seite von Puppen-Figuren.

Unter der Regie von Brian Henson, Sohn von „Muppet“-Schöpfer Jim Henson, verwandelt sich die Schauspielerin in eine Detektivin, die im Rotlichtviertel von Los Angeles in einer mysteriösen Mordserie ermittelt. Maya Rudolph und Elizabeth Banks mischen sich ebenfalls unter die Marionetten.

Die freche Action-Story mit derben Sprüchen spielt in einer Welt, in der Menschen und Puppen Seite an Seite leben, allerdings werden die Figuren als Bürger zweiter Klasse angesehen. Zusammen mit ihrem Ehemann Ben Falcone ist McCarthy auch als Produzentin an Bord.

The Happytime Murders, USA 2018, 92 Min., FSK ab 12, von Brian Henson, mit Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph

The Happytime Murders