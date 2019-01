„Mein Bester & Ich“ verdrängt „Aquaman“

Die US-Neuverfilmung des französischen Erfolgsfilms „Ziemlich beste Freunde“ hat den Actionhelden „Aquaman“ nach rund drei Wochen an der Spitze von Nordamerikas Kinocharts verdrängt.

„Mein Bester & Ich“ mit Bryan Cranston und Kevin Hart spielte am Wochenende an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 19,6Kino Millionen Dollar (etwa 17 Millionen Euro) ein und eroberte damit den ersten Platz, wie der „Hollywood Reporter“ am Sonntag berichtete. Im Februar soll der Film, der von einer ungewöhnlichen Männerfreundschaft handelt, auch in die deutschen Kinos kommen.

„Aquaman“ musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Die Comicverfilmung mit Jason Momoa als Aquaman spielte rund 17,3 Millionen Dollar ein - hat aber weltweit insgesamt bereits mehr eine Milliarde eingebracht. Auf dem dritten Rang landete der Familienfilm „A Dog's Way Home“ mit 11,3 Millionen Dollar.

Der Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“ konnte mit neun Millionen Dollar in seiner fünften Woche immer noch auf dem vierten Platz landen - knapp vor dem Horrorthriller „Escape Room“ mit rund 8,9 Millionen auf dem fünften.

Ganz mies lief es dagegen für Hollywood-Star Keanu Reeves: Sein neuer Science-Fiction-Thriller „Replicas“ spielte an seinem Eröffnungswochenende nur 2,5 Millionen Dollar ein und landete auf dem zwölften Platz - der schlechteste Filmstart in der Karriere des Schauspielers.

Bericht des Hollywood Reporter