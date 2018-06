Mehrere Verletzte bei Ausschreitungen in London

Bei Ausschreitungen in London sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Metropolitan Police waren etwa 2000 Menschen dem Aufruf in sozialen Medien zu einer „Wasserschlacht“ gefolgt und hatten sich im Hyde Park versammelt. Die BBC berichtete sogar von 4000 Menschen. Die Polizei schritt nach eigenen Angaben ein, weil einige Teilnehmer ohne Genehmigung eine Lautsprecheranlage aufgebaut hätten. Daraufhin flogen Flaschen und Steine aus der Menge. Fünf Beamte wurden leicht verletzt.