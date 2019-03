Mehrere Tote nach Schüssen in Moscheen in Neuseeland

Der im Bau befindliche Markt in der Paradiesstraße in Bad Saulgau zählt nach Angaben von Feneberg zu den Filialen mittlerer Größenordnung im Unternehmen. Vor allem mit regionalen Produkten und Bio-Produkten möchte Feneberg in Bad Saulgau Kunden gewinnen. Wann eröffnet wird, steht bislang noch nicht fest. Derweil ist klar, wer in die Büroräume im Obergeschoss einziehen wird. Laut Bauträger wird die Agentur der Württembergischen Versicherung von Sadi Morgün die Büroräume mieten.