Mehr Verkehrstote - Viele Unfälle mit Fahrrad und Motorrad

Von Mandy Streich

Eine 56-jährige Frau aus Sigmaringen musste sich jetzt vor dem Amtsgericht in Sigmaringen wegen sexueller Belästigung sowie der versuchten Körperverletzung verantworten. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie ihrer damaligen Arbeitskollegin in der Küche einer Sozialstation auf den Po geschlagen habe, sodass diese durch die Wucht des Schlags Schmerzen empfunden habe. Die 56-Jährige muss nun 2000 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen.

Die 54-jährige Klägerin schilderte im Bericht, dass sie entsetzt über den kräftigen Schlag auf die rechte ...