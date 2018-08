Mehr Flüchtlinge auf Güterzügen und Lkw aufgegriffen

Von Walter Schmid

Familie Alhalabi ist vor drei Jahren aus Syrien geflohen – in einem Holzboot, mit verschiedenen Transportmitteln und zu Fuß, bis sie schließlich in Isny angekommen sind. Hier fühlen sie sich wohl. In der Bergtorstraße bietet die Familie mittlerweile orientalische Spezialitäten an. Denn eines ist den Alhalabis wichtig: selbst für sich zu sorgen.

Die 13-jährige Tochter Shams steht hinter der Theke in der Bergtorstraße 23 zwischen dem Goldenen Adler und Oberem Graben/Winzerheim/Zwinger und fragt die Kunden in fast makellosem Deutsch ...