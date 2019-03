Mehr Besucher bei der Leipziger Buchmesse

Von Christoph Klawitter

Die Kreis-Grünen wollen eine erneute absolute Mehrheit der CDU im Kreistag verhindern und können dieses Vorhaben mit vollen Wahllisten angehen: Bei der fast vierstündigen Nominierungsversammlung am Montagabend in der Gaststätte Greutle in Mengen-Blochingen konnten alle 58 Listenplätze der sieben Wahlkreise vergeben werden. Insgesamt gab es 60 Interessenten für die 58 Plätze, also mehr Interessenten als freie Plätze zur Verfügung standen.

„Wir feiern heute Abend als grüner Kreisverband eine Premiere“, sagte der Kreisvorsitzende Klaus ...