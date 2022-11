Mehr als nur innere Werte

Die Partnerwahl stellt Menschen seit Menschengedenken vor Probleme. Wem sollte man sein teures Ja-Wort geben? Und sollte die Person männlich, weiblich oder divers sein? Der möglichen Spielarten gibt es heutzutage reichlich. Wo die Liebe hinfällt, ist längst nicht mehr nur schwarz oder weiß. Nur auf eines kann man sich einigen: nämlich dass es bei der Partnerwahl vor allem auf die inneren Werte ankommt. Denn der kluge Mensch weiß, dass auch die schönste Haut eines Tages in Falten gelegt sein wird.

Von Falten sind Mariana Varela und Fabiola Valentin noch denkbar weit entfernt. Und eigentlich stehen die beiden Damen im Alter von 26 und 22 Jahren vor allem für die äußeren Werte. Sind sie doch amtliche Schönheitsköniginnen. Varela war Miss Argentinien und Valentin Miss Puerto Rico. Und nun haben sie bekannt gegeben, neulich geheiratet zu haben. Man muss neidlos anerkennen, dass beide jenseits von Geschlechterrollen in der Tat zum Verlieben aussehen. Sodass es nicht völlig abwegig ist, dass sie sich just ineinander verguckt haben.

„Gleich und gleich gesellt sich gern!“ Das Schönheitsköniginnenpaar bestätigt mit ihrer Ehe diese uralte Volksweisheit. Ein bisschen schade ist die Verbindung allerdings für all die Scharen von männlichen Verehrern, die sich in Unkenntnis der gleichgeschlechtlichen Interessen dieser Grazien Chancen ausgerechnet hatten. Die können sich damit trösten, dass über die inneren Werte der Frischvermählten wenig bekannt ist. Und auf die, so heißt es, komme es ja schließlich an. (nyf)