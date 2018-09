Mehr als 120 Namen für Hochs und Tiefs stehen fest

"Es gibt nix was es nicht gibt!" - mit diesen Worten bewerten die Polizisten der Polizei Oberbayern Nord einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz, der am Ende dazu führte, dass ein 12-Jähriger in eine psychiatrische Kinderklinik gebracht werden musste.

Wie die Beamten via Facebook mitteilten, waren die Kollegen der Polizei Olching zu einem "irgendwie schrägen Einsatz" gerufen worden, da ein 12-Jähriger seit drei Tagen fast ohne Unterbrechung an seiner Konsole spielte.