Meghan bekommt in Neuseeland Maori-Umhang geschenkt

Von Ariane Attrodt

Hat ein verheirateter Ulmer seiner jahrelangen Affäre Marihuana gegeben und sie dazu genötigt, dieses vor dem Sex zu rauchen? In den vergangenen zwei Verhandlungstagen war diese Frage nicht abschließend geklärt worden. Eigentlich hätten am Dienstag mehrere Zeugen Licht ins Dunkel bringen und vor allem zur besseren Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Frau beitragen sollen. Doch der dritte Prozesstermin am Neu-Ulmer Amtsgericht begann mit einer Überraschung.