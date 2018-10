Medien: Real trennt sich von Lopetegui und holt Conte

Von Schwäbische Zeitung

Der nahende Winter hat sich am Sonntagmorgen zu Wort gemeldet und die Bereitschaftsteams der Netze BW in Atem gehalten. Kurz vor halb elf Uhr fiel zwischen den Ehinger Teilorten Altsteußlingen und Mühlen ein Baum in eine 20 000 Volt-Freileitung, der der Schneelast und dem Sturm nicht mehr standgehalten hatte.

Vom Stromausfall betroffen waren Anschlüsse im Gebiet bis an den Rand des Lautertals. Auch hier musste das Team der Bereitschaft mit der Säge ran.