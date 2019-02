Medien: May bietet Parlament Votum zu Brexit-Verschiebung an

Die britische Premierministerin Theresa May will nach einem Zeitungsbericht eine Revolte in ihrer Partei mit der Aussicht auf eine Verschiebung des EU-Austritts abwenden. Das berichtete unter anderem die „Financial Times“. Demnach will May den Abgeordneten die Wahl zwischen einem ungeregelten Brexit oder einer „kurzen Verlängerung“ der Austrittsfrist anbieten, sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen erneut scheitern. Noch gestern hatte May erklärt, sie halte am Austrittsdatum 29. März fest.