Medien: Köln trennt sich von Anfang

Kurz vor dem Aufstieg hat sich Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln Medienberichten zufolge von Trainer Markus Anfang getrennt. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung wurde seine Beurlaubung am Morgen beschlossen. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt gestern hatten zahlreiche Fans den Rauswurf des Trainers gefordert. Wer das Team in den letzten drei Spielen betreuen wird, ist noch offen. Köln ist Tabellenführer, in Sachen Aufstieg fehlt trotz vier Spielen ohne Sieg nur noch die Vollzugsmeldung.