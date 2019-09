Medien-Info: Löw spürt Aufbruchstimmung in DFB-Auswahl

Von Deutsche Presse-Agentur und Carsten Lappe und Morten Ritter

Viel Geld, aber wenige Top-Stars. Die Clubs der Fußball-Bundesliga steuern bei den Transferausgaben auch ohne 100-Millionen-Euro-Transfer weiter auf Rekordkurs.

Das ganz große Geld und die Weltstars werden aber woanders transferiert - in diesem Sommer vor allem in Spanien. Die deutschen Clubs steigerten die bisherige Rekordmarke von 577 Millionen Euro aus dem Sommer 2017 nach Berechnung der Deutschen Presse-Agentur in diesem Jahr aber immerhin deutlich auf 699,5 Millionen für 156 neue Profis - ohne die Gebühren für 26 weitere ...