Medien: BND prüft Rechtsextremismus-Verdacht bei Ausbilder

Von Anna-Lena Janisch

Wer sich unter Feuerwehr eine Männerdomäne vorstellt, hat in der Regel recht – in Gutenstein aber ist die Wehr recht ausgeglichen aufgestellt, was die Geschlechterverteilung angeht. In der Szene ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Kein Wunder, dass die Gutensteiner Wehr bald im Feuerwehrmagazin, einer Fachzeitschrift mit bundesweiter Auflage von mehr als 50 000 Heften pro Monat, bald mit einer großen Reportage vorgestellt wird. Im Fokus dabei: Die Frauen.