Medien: Autobahn-Staus zu einem Drittel wegen Baustellen

Staus auf deutschen Autobahnen bilden sich in rund einem Drittel der Fälle wegen Baustellen. Die restlichen Staus kämen zu je einem weiteren Drittel wegen Verkehrsunfällen und einem zu hohen Verkehrsaufkommen zustande, wie „RTL Aktuell“ und n-tv berichteten. Sie beziehen sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagfraktion. Die meisten Baustellen gab es demnach in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern. Die wenigsten Baustellen auf Autobahnen wurden in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gezählt.