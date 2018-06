Mbappé führt Frankreich ins Achtelfinale - 1:0 gegen Peru

Der Preis für die Maß Bier am Ravensburger Rutenfest wird auch in diesem Jahr steigen. Die Marken der Rutenfestkommission haben in diesem Jahr einen Wert von 8,80 Euro, das heißt: In den Zelten liegt der Bierpreis um 30 Cent über dem Vorjahresniveau. Offen ist, ob die Maß im Bärengarten preislich noch darüber liegen wird.

„Wahrscheinlich wird es am Rutenfest wieder zwei Bierpreise geben“, sagte Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommission (RFK), bei der Versammlung des Vereins am Mittwochabend.